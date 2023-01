Polícia indicia homem que chamou advogado de Lula de “vagabundo” e “safado” no banheiro de aeroporto

Redação AM POST*

Polícia Civil do Distrito Federal indiciou Luiz Carlos Basseto Júnior, o homem que xingou e confrontou no banheiro do aeroporto de Brasília o advogado, Cristiano Zanin, que trabalha para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação é do colunista Ancelmo Gois do O Globo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O homem, que filmou as ofensas, aproximou-se de Zanin no momento em que ele escovava os dentes no banheiro do aeroporto no dia 11 de janeiro deste ano. “Parece destino. O pior advogado que possa existir na vida aqui. Olha o bandido, o corrupto aqui”, disse o homem que aparece usando máscara. Ele também chama Zanin de “safado” e “vagabundo”.

Em seguida, ele passa a ameaçar agredir fisicamente o defensor do petista. “Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. […] Tinha que tomar um pau de todo mundo que está andando na rua”, afirma, ao que Zanin, que não responde às agressões, deixa o local.

Após requisição de Zanin, o Ministério da Justiça encaminhou as informações necessárias à Polícia Civil para análise de possíveis crimes cometidos e identificação do agressor, diz o colunista de O Globo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com base no vídeo, o delegado responsável pelo caso considerou que havia elementos para acusar o autor da filmagem —que estava fazendo conexão com destino a Miami (EUA)— pelos crimes de ameaça, injúria e incitação.

Homem ameaça bater em advogado de Lula dentro do banheiro de aeroporto : “Vontade de meter a mão” pic.twitter.com/5vM6Z5qPHd CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) January 11, 2023