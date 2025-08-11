Polícia investiga morte de jovem encontrado com cabeça presa em janela da casa da ex-namorada; vídeo

Notícias do Brasil – A cidade de Eldorado, no interior de São Paulo, vive dias de perplexidade após a morte de Kayky Nelson de Souza Correa Jorge, 21, encontrada na manhã de domingo (3). O jovem foi localizado com a cabeça presa na grade da janela do quarto da ex-companheira, uma adolescente de 17 anos, mãe de seu filho de um ano.

Segundo relatos, Kayky havia visitado a casa da ex no sábado (2) para ver a criança. Após ela sair para uma festa, ele voltou ao imóvel e permaneceu conversando com familiares até a madrugada. Por volta das 5h, teria chamado pela jovem de um matagal próximo. Horas depois, ela o encontrou preso à janela, do lado de fora, com uma faca de cabo laranja na bermuda.

A Polícia Civil apura se uma briga em uma festa, na mesma noite, está ligada à morte. O corpo passou por perícia no IML e aguarda laudos necroscópicos e toxicológicos.

O caso gerou protestos e comoção na cidade. Familiares e amigos cobram explicações sobre o que aconteceu nas horas que antecederam a tragédia, ainda cercada de mistério.