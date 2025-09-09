A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Polícia investiga pai de santo acusado de abusar de adolescente em terreiro

Autoridades apuram denúncias de que ele teria se aproveitado da confiança da vítima para cometer os crimes.

Por Fernanda Pereira

09/09/2025 às 08:20

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – A polícia do Distrito Federal abriu investigação contra um pai de santo suspeito de abusar de uma adolescente em um terreiro. De acordo com as apurações iniciais, ele teria utilizado a relação de confiança que mantinha com a jovem para cometer os atos ilícitos.

PUBLICIDADE

A vítima relatou que, além de sofrer os abusos, era responsabilizada pelo próprio agressor, em uma tentativa de manipulação psicológica. O caso foi registrado como estupro de vulnerável, previsto no Código Penal, que considera crime relações de qualquer natureza com menores de 14 anos.

Leis mais: Pai de santo acusado de estupro recebe salário de R$ 12 mil como servidor público

PUBLICIDADE

O inquérito segue em andamento, e as autoridades devem ouvir testemunhas e reunir provas para encaminhar o caso à Justiça.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Polícia

Entregador apanha de namorada em delegacia após ser preso com droga em Manaus

Homem foi detido enquanto transportava droga para o Porto de Manaus; polícia investiga participação de outros envolvidos no tráfico.

há 20 minutos

Polícia

Membro de facção é preso em Manaus com R$ 300 mil suspeitos de lavagem de dinheiro

Suspeito foi detido após sacar grande quantia em agência bancária; arma de fogo também foi apreendida.

há 32 minutos

Mundo

Cachorro impede explosão ao apagar dinamite no quintal e vira herói; vídeo

Animal perdeu as cordas vocais após morder o explosivo, mas salvou a família de seu tutor.

há 59 minutos

Mundo

Maduro antecipa novamente o Natal na Venezuela e decreta início das festas em 1º de outubro

Medida é anunciada em meio a críticas de que serve como distração da crise interna.

há 60 minutos

Manaus

Sine Amazonas divulga 237 vagas de emprego para esta terça-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 1 hora