Polícia investiga pai de santo acusado de abusar de adolescente em terreiro

Notícias do Brasil – A polícia do Distrito Federal abriu investigação contra um pai de santo suspeito de abusar de uma adolescente em um terreiro. De acordo com as apurações iniciais, ele teria utilizado a relação de confiança que mantinha com a jovem para cometer os atos ilícitos.

A vítima relatou que, além de sofrer os abusos, era responsabilizada pelo próprio agressor, em uma tentativa de manipulação psicológica. O caso foi registrado como estupro de vulnerável, previsto no Código Penal, que considera crime relações de qualquer natureza com menores de 14 anos.

O inquérito segue em andamento, e as autoridades devem ouvir testemunhas e reunir provas para encaminhar o caso à Justiça.