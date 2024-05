Polícia investiga pastor que disse ter beijado a própria filha na boca

O pastor Lucinho Barreto, da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte (MG), respondeu pela primeira vez às alegações de ter beijado a filha na boca quando criança, declarando que o gesto foi “inocente e puro”, visando apenas elevar sua autoestima. Em uma postagem recente nas redes sociais, Lucinho enfatizou sua repulsa por qualquer forma de pedofilia e abuso infantil.

Na quinta-feira, 2, o pastor compartilhou um vídeo de sua filha, Emily Barreto Bichara, refutando as acusações de assédio quando criança, considerando-as como mentirosas e descontextualizadas.

“Cortaram e fizeram loucuras com o trecho”, explica Emily. “Meu pai nunca me beijou de língua, nunca fez nada comigo. No máximo selinho de pai, mãe”, continuou. Emily defende vigorosamente seu pai, destacando a relação aberta e afetuosa que compartilhavam.

Polêmica

Recentemente, um vídeo de uma pregação de Lucinho na Igreja Batista da Lagoinha se tornou viral nas redes sociais, onde ele mencionou ter beijado a filha na boca enquanto ela estava “distraída”.

“Peguei minha filha um dia e falei que amava ela. Falava: ‘Nossa, que mulherão. Ai se eu te pego’. Ela falava: ‘Credo, pai, você já é da mamãe’. Daí dava beijo nela. Um dia, ela distraiu e eu dei um beijo na boca dela. Ela disse ‘Que isso, pai?’ Eu falei assim: ‘Porque quando encontrar seu namorado, vou falar: você é o segundo. Eu já beijei’”, diz.

Apesar da reação positiva da plateia, o pastor reconhece a possibilidade de interpretações equivocadas por parte de algumas pessoas, mas reitera a força do vínculo que compartilha com sua filha. O vídeo foi divulgado no canal oficial da igreja no YouTube.

*Redação AM POST