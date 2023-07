Polícia italiana vai entregar imagens do aeroporto de Roma para PF esclarecer se houve ou não agressão a Moraes

A Polícia Federal (PF) vai receber, ainda nesta semana, imagens do circuito interno de TV do aeroporto de Roma, na Itália, para identificar detalhes do episódio da agressão ao ministro Alexandre de Moraes, na sexta-feira (14/7). As cenas já foram preservadas e serão concedidas ao governo brasileiro pela polícia italiana, por meio de uma cooperação internacional.

Segundo informações da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, as imagens foram preservadas e serão solicitadas

ao governo italiano por cooperação internacional e deverão servir para que a PF conclua a divergência entre as versões dos fatos apresentadas por Moraes e os três acusados de agredir o magistrado.

O empresário Roberto Mantovani Filho, sua esposa, Andreia Munarão, e o genro do casal, o corretor de imóveis Alexandre Zanatta, contaram à PF histórias diferentes sobre a suposta agressão.

Versão do ministro

Segundo Alexandre de Moraes, que estava com sua família no aeroporto romano, a confusão começou quando Andreia Munarão se aproximou dele e o chamou de “bandido, comunista e comprado”.

Em seguida, Roberto Mantovani teria passado a gritar e dado um tapa nos óculos do filho do ministro, que também se chama Alexandre. A discussão continuou e os agressores teriam seguido a família até a sala VIP do aeroporto.

Como resposta aos supostos agressores, Moraes disse que tiraria fotos de todos eles e representaria à PF.

Versão dos suspeitos

O empresário Alex Zanatta Bignotto, prestou depoimento na Delegacia da Polícia Federal de Piracicaba (SP) na manhã deste domingo (16) e negou as acusações.

Ao sair da delegacia, o advogado de Bignotto disse que seu cliente não ofendeu Moraes. “Ele em absoluto fez qualquer ofensa ao ministro, mas nós estaremos esclarecendo isso nos autos e tudo será muito bem esclarecido no curso das investigações”, disse Ralph Tórtima Stettinger Filho.

Já Mantovani, acusado de gritar e agredir fisicamente o filho do ministro, e Andreia não prestaram depoimento, alegando que estavam em um compromisso fora de Piracicaba quando foram intimados a depor pela Polícia Federal da cidade.

Em nota, os dois disseram que não ofenderam nem tampouco agrediram Moraes, mas teriam sido confundidos com outras pessoas. Segundo eles, por causa dessa “confusão interpretativa” houve um “desentendimento verbal entre ela e duas pessoas que acompanhavam o ministro”.

A nota diz ainda que “diante dessa discussão, que ficou acalorada diante das graves ofensas direcionadas a Andréa, Roberto, que tem mais de 70 anos, precisou conter os ânimos do jovem ofensor”. Segundo a versão do casal, portanto, teria sido o filho de Alexandre de Moraes quem os agrediu.

Redação AM POST*