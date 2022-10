‘Polícia não resolve todos os problemas’, diz Lula em evento de campanha eleitoral

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quarta-feira, 12, que a polícia não resolve todos os problemas da população. A manifestação foi feita durante uma caminhada no Complexo do Alemão, uma das regiões mais violentas do Rio de Janeiro.

Lula esteve no local acompanhado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que recentemente declarou apoio ao petista na disputa contra Jair Bolsonaro (PL). O candidato petista conversou com lideranças locais e depois fez um discurso em um carro de som.

“Esse país vai voltar a dizer que não vai ser a polícia que resolve os problemas na comunidade. Quem resolve os problemas da comunidade é o Estado. Fazer aquilo que tem que fazer, trazendo educação, saúde, lazer e cultura”, disse Lula.

*Com informações do Terra Brasil Notícias