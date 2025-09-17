Polícia pede prisão de mulher suspeita de transportar fuzil durante execução de ex-delegado

Notícias do Brasil – A Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão temporária de uma mulher apontada como suspeita de participação no assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes. Ela foi levada ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) nesta quarta-feira (17) e, segundo as investigações, teria sido responsável por transportar um fuzil usado na execução.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), equipes trabalham para identificar e prender todos os envolvidos. Além da suspeita, familiares e testemunhas ligadas a dois investigados já identificados também prestaram depoimento. Objetos recolhidos em oito mandados de busca e apreensão, cumpridos na capital e na Grande São Paulo, passam por análise pericial.

Ruy Ferraz foi morto na noite de segunda-feira (15), em Praia Grande, no litoral paulista. Imagens de câmeras de segurança mostram criminosos armados com fuzis interceptando o carro do ex-delegado, que capotou após ser atingido por um ônibus. Na sequência, os executores se aproximaram e atiraram várias vezes.

Considerado um dos principais inimigos do Primeiro Comando da Capital (PCC), Ferraz ficou conhecido por mapear a estrutura da facção nos anos 2000. Atualmente, ele era secretário de Administração da Prefeitura de Praia Grande.

O DHPP e o Deic trabalham com múltiplas linhas de investigação. A principal hipótese é de vingança da facção criminosa, possivelmente articulada pela “Sintonia Restrita”, grupo de pistoleiros do PCC. Outra possibilidade apurada é a de que o crime esteja ligado às funções de Ferraz na administração municipal.