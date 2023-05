Polícia prende mãe e filha com drogas avaliadas em R$ 4,2 milhões em aeroporto

Neste domingo, 28, uma operação em conjunto entre a Polícia e a Receita Federal prendeu em flagrante mãe e filha, de 47 e 23 anos, com R$ 4,2 milhões de drogas no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. As suspeitas não tiveram a identidade revelada.

Segundo informações da Receita, as passageiras chegaram em um voo procedente de Paris, na França, com conexão em Portugal e destino final na capital fluminense. Elas tentaram entrar no país com cerca de 60 mil comprimidos de ecstasy e 9kg de MDMA, análogo da anfetamina com efeitos alucinógenos.

A droga foi encontrada após as malas serem inspecionadas no aparelho de raio-x, quando foi notada a existência de conteúdo suspeito.

As suspeitas foram conduzidas à Superintendência da Polícia Federal, onde a ocorrência foi registrada. Elas responderão por tráfico internacional de drogas, cuja pena de prisão pode chegar até 15 anos de reclusão.

Redação AM POST