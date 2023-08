Polícia prende mulher suspeita de amarrar e espancar gatos com chicote

A Polícia prendeu, neste sábado (12), uma mulher, de 69 anos, ainda não identificada, suspeita de amarrar e espancar gatos com um chicote em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. O caso foi descoberto após uma testemunha gravar um vídeo com as agressões e entregar para a polícia.

De acordo com o G1, a Brigada Militar (BM) foi acionada para resgatar os animais e a idosa acabou confessando o crime. Durante interrogatório, a suspeita disse que realizava os atos porque os felinos miavam demais e já estavam incomodando os vizinhos.

Os gatos ficavam amarrados com uma corda curta em uma árvore no pátio de casa e apanhavam com chicote. Um dos animais foi encontrado com o rosto inchado. Após o registro de ocorrência, ela foi liberada e deve responder pelo crime de maus-tratos em liberdade.

Os animais foram levados para uma ONG.

Redação AM POST