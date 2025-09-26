A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Polícia prende suspeito de ataque à escola do interior do Ceará

Um dos acusados é detido após tiroteio que deixou dois adolescentes mortos.

Por Fernanda Pereira

26/09/2025 às 13:38

Ver resumo
Ataque a tiros em escola deixa dois alunos mortos e três feridos

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – A Polícia Civil do Ceará prendeu, nesta sexta-feira (26), um dos suspeitos de envolvimento no ataque ocorrido na Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, que deixou dois adolescentes mortos e três feridos. O tiroteio aconteceu na manhã de quinta-feira (25), durante o intervalo das aulas, e gerou grande comoção no estado e em todo o país.

PUBLICIDADE

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os disparos foram feitos do lado de fora da instituição, atingindo estudantes que estavam no estacionamento. As vítimas fatais eram adolescentes matriculados na escola. Outros três alunos também foram baleados, sendo socorridos rapidamente. Dois deles já receberam alta hospitalar, enquanto um permanece em observação.

O homem preso foi localizado após operações conjuntas entre as Polícias Civil e Militar. Ele já possui antecedentes criminais e está sendo interrogado para esclarecer sua participação no crime. A polícia continua em diligências para capturar um segundo suspeito, que também teria participado da ação criminosa.

PUBLICIDADE

As investigações preliminares indicam que o caso pode ter ligação com facções criminosas que atuam na região. As autoridades reforçam que ainda não há confirmação oficial sobre a motivação, mas não descartam a hipótese de retaliação entre grupos rivais.

O governo do Ceará decretou luto oficial e anunciou medidas de reforço na segurança escolar. A Secretaria da Educação enviou equipes de apoio psicológico para atender familiares, professores e colegas das vítimas. O Ministério da Educação também se manifestou, oferecendo solidariedade às famílias atingidas e cobrando providências para evitar novos episódios de violência nas escolas.

Leia mais: Vídeo mostra correria de estudantes durante ataque a tiros dentro de escola em Sobral; assista

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Amazonas

Damares Alves relata pânico de crianças com operações da PF no Amazonas: “Jogaram artefato em uma escola”

Senadora disse que um artefato foi lançado dentro de uma escola, causando grande medo entre alunos e profissionais da educação.

há 10 minutos

Meio Ambiente

Alta de CO2 estimula crescimento das árvores na Amazônia, aponta estudo internacional

Pesquisa revela que árvores amazônicas cresceram 3,2% por década e reforça papel crucial da floresta na mitigação do aquecimento global.

há 20 minutos

Mundo

Netanyahu afirma que guerra em Gaza ainda não terminou durante discurso na ONU

Discurso provoca boicote de comitivas internacionais

há 22 minutos

Brasil

Justiça concede liberdade a jovem acusada de lavar R$ 2 milhões do tráfico do PCC

Mulher de 23 anos responderá processo em liberdade após prisão pela Polícia Federal.

há 31 minutos

Polícia

Carro de influenciador manauara causa grave acidente e deixa feridos no Jorge Teixeira

Colisão atinge motociclista e estudante; motorista foge e alega ter emprestado veículo.

há 34 minutos