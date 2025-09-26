Polícia prende suspeito de ataque à escola do interior do Ceará

Notícias do Brasil – A Polícia Civil do Ceará prendeu, nesta sexta-feira (26), um dos suspeitos de envolvimento no ataque ocorrido na Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, que deixou dois adolescentes mortos e três feridos. O tiroteio aconteceu na manhã de quinta-feira (25), durante o intervalo das aulas, e gerou grande comoção no estado e em todo o país.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os disparos foram feitos do lado de fora da instituição, atingindo estudantes que estavam no estacionamento. As vítimas fatais eram adolescentes matriculados na escola. Outros três alunos também foram baleados, sendo socorridos rapidamente. Dois deles já receberam alta hospitalar, enquanto um permanece em observação.

O homem preso foi localizado após operações conjuntas entre as Polícias Civil e Militar. Ele já possui antecedentes criminais e está sendo interrogado para esclarecer sua participação no crime. A polícia continua em diligências para capturar um segundo suspeito, que também teria participado da ação criminosa.

As investigações preliminares indicam que o caso pode ter ligação com facções criminosas que atuam na região. As autoridades reforçam que ainda não há confirmação oficial sobre a motivação, mas não descartam a hipótese de retaliação entre grupos rivais.

O governo do Ceará decretou luto oficial e anunciou medidas de reforço na segurança escolar. A Secretaria da Educação enviou equipes de apoio psicológico para atender familiares, professores e colegas das vítimas. O Ministério da Educação também se manifestou, oferecendo solidariedade às famílias atingidas e cobrando providências para evitar novos episódios de violência nas escolas.

