A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Polícia prende suspeito de homicídios em escola no Ceará

Detido em flagrante, homem já responde por outro assassinato.

27/09/2025 às 15:51

Ver resumo

Notícias do Brasil  – A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará anunciou nesta sexta-feira (26) a prisão de um homem suspeito de participação no homicídio de dois estudantes da Escola Estadual Luís Felipe, em Sobral. 

Leia mais: Michelle Bolsonaro diz em evento que não quer ser presidente: “Quero ser primeira-dama”

PUBLICIDADE

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante no bairro Sumaré. Durante a operação, a Polícia Civil também apreendeu celulares e uma moto que estava com o acusado.

De acordo com a secretaria, o suspeito tem passagem pela polícia e já responde por outro homicídio, além dos crimes de roubo, associação criminosa e corrupção de menor. 

PUBLICIDADE

O secretário de Segurança do Ceará, Roberto Sá, informou que a prisão foi feita com base em informações de inteligência policial e no trabalho dos policiais civis, que iniciaram a investigação imediatamente após o crime.

A motivação [do crime] será descoberta com os depoimentos e diligências que estão sendo feitos. Importante ressaltar que, após o fato, a polícia de Sobral iniciou uma caçada a esse criminoso. E, devido a essa mobilização, ele não conseguiu fugir para mais longe”, afirmou.

O crime ocorreu na quinta-feira (25), quando as vítimas foram alvo de tiros no estacionamento da escola, localizada no bairro Campo dos Velhos.

De acordo com a secretaria, foram apreendidos no local do crime grande quantidade de drogas, balança de precisão e embalagens.

Agência Brasil

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

Michelle Bolsonaro diz em evento que não quer ser presidente: “Quero ser primeira-dama”

O nome de Michelle Bolsonaro ganhou força no último ano, após a inelegibilidade de Jair Bolsonaro determinada pelo TSE.

há 29 minutos

Polícia

Mulher é presa com 23 kg de maconha no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus

A droga tinha como destino a cidade de Fortaleza/CE.

há 45 minutos

Pará

Motociclista morre esmagado após ser jogado para debaixo de ônibus em grave acidente; assista

Imagens de câmeras de segurança registram o momento do acidente.

há 1 hora

Brasil

Trio é preso por extorquir médico e movimentar R$ 90 milhões

Durante a ação, os policiais apreenderam mais de R$ 3 milhões em espécie guardados em malas.

há 2 horas

Amazonas

Silas Câmara declara apoio a Wilson Lima e defende candidatura dele ao Senado em 2026: “conta comigo”

Parlamentar declarou apoio público ao governador Wilson Lima para uma possível candidatura ao Senado em 2026.

há 2 horas