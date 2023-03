Polícia transfere para presídios federais suspeitos de ordenar onda de violência no RN

Redação AM POST*

Nove presos, suspeitos de ordenar onda de violência no Rio Grande do Norte desde o dia 14 de março foram transferidos nessa sexta-feira (17) do Presídio Rogério Coutinho, na Grande Natal, para qualquer um dos cinco presídios federais espalhadas pelo país. A informação foi divulgada hoje (18) pelo governo do estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Os custodiados são acusados de comandar os crimes como homicídios e tráficos de drogas, além de estar envolvido em planos de fugas e ataques a patrimônios públicos e privados no Rio Grande do Norte”, diz trecho da nota.

Agora, chegou a 10 o número de custodiados do Rio Grande do Norte incluídos nas penitenciárias federais desde o início da crise no estado. A primeira transferência ocorreu na terça-feira (14).

Pelo quinto dia seguido de violência no estado, criminosos com armas em punho expulsaram moradores e incendiaram três casas no bairro Igapó, Zona Norte de Natal, na madrugada deste sábado (18). Além do terror nas ruas, o grupo responsável pelos ataques matou um policial penal a tiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de terem como alvo servidores da segurança, os bandidos têm feito atentados contra os serviços de transporte e de saúde. Desde o meio da semana, escolas públicas e particulares e postos de saúde têm ficado fechados. O transporte público também foi suspenso e parte do comércio fechou as portas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, até as 6h deste sábado, 18, 104 pessoas foram presas. No total, foram apreendidos, desde a última terça-feira, 14, 29 armas de fogo, 87 artefatos explosivos e 23 galões de gasolina, além de 11 motos e dois carros, dinheiro, drogas e munições. Produtos de furto também foram recuperados. Entre os presos estão foragidos da Justiça e pessoas que usam tornozeleira eletrônica em situações ilícitas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A imprensa local noticiou que os ataques foram ordenados por membros da facção criminosa chamada Sindicato do Crime, que está presente em bairros periféricos dos principais municípios do Estado. Os crimes teriam sido motivados pelas más condições dos presídios do Estado. Em vistorias a cinco prisões do Estado, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), órgão ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, encontrou evidências de torturas físicas e psicológicas, falta de alimentação, desassistência em saúde e superlotação, entre outras violações dos direitos.

Especula-se que as duas quadrilhas rivais, Sindicato e PCC, teriam dado uma trégua no conflito para reivindicar melhorias no sistema carcerário por meio de ataques violentos à sociedade civil e serviços públicos.