Policiais e indígenas entram em confronto durante protesto em frente ao Congresso Nacional

Redação AM POST

Indígenas e policiais militares e legislativos entraram em confronto, no início da tarde desta terça-feira (22), durante uma manifestação em frente ao Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília.

Pelo menos três pessoas ficaram feridas. Um policial foi atingido na perna por uma flecha e um outro servidor administrativo foi atingido no tórax. Ambos foram levados pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal para atendimento e passam bem.

De acordo com militantes, o grupo pretendia se concentrar em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas foram interrompidos em frente à Câmara dos Deputados.

Segundo o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), os policiais usaram bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta para dispersar os manifestantes. Já os indígenas atiraram flechas contra os seguranças.

Esta não é a primeira manifestação registrada no centro do poder em Brasília. No último dia 8, indígenas de cinco etnias realizaram uma manifestação no Congresso Nacional contra a aprovação do Projeto de Lei 490, proposta do governo que liberaria mineração comercial e agricultura em terras indígenas.

Confira a íntegra da nota da Câmara Legislativa sobre a confusão:

