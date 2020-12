Policiais encontram R$ 140 mil em presídio após transferência de presos

Uma revista feita no Penitenciária Odenir Guimarães (POG) encontrou R$ 140 mil em espécie no local após ser realizada a transferência de 1.133 presos, na manhã de hoje, na região metropolitana de Goiânia. Além do dinheiro, foram apreendidas armas de fogo e celulares.

“Logicamente, que esse dinheiro, os celulares e as armas encontradas, tudo será objeto de apuração pra saber como entraram no presídio”, afirmou o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda.

A operação, chamada de Kaizen, foi feita hoje para transferir os presos que estavam na penitenciária, que fica no Complexo Prisional, para diversas unidades espalhadas pelo estado, em nove regionais diferentes.

De acordo com o secretário, o motivo da transferência foi a necessidade de realização de obras na POG, que começam nesta segunda-feira (7), além de uma possibilidade de conflito entre os detentos, que são de facções rivais.

Uma revista mais completa será realizada na penitenciária nos próximos dias. Foram mais de 700 servidores envolvidos na transferência, entre integrantes das polícias Militar, Civil, Técnico-Científica, Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros.

“Conforme novas unidades prisionais vão sendo inauguradas em Goiás, vamos readequando os presos no sistema”, finalizou o secretário.

Fonte: UOL