Policiais federais devem ter reajuste salarial até 2022, diz Bolsonaro

Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta segunda-feira (14), que ainda na tarde desta terça-feira (14) vai tratar com a equipe econômica sobre reajuste salarial para agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF) e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) até o ano que vem.

“Temos que valorizar vocês também, não podemos ficar apenas nos discursos e nas promessas”, afirmou o presidente.

“A questão de recursos [para o reajuste salarial] para vocês, a parte humana, se Deus quiser, hoje à tarde a gente resolve”, disse o presidente, que também convidou os diretores da PRF, Silvinei Vasques, e da Polícia Federal (PF), Paulo Maiurino, para participarem do lançamento do programa Rodovida 2022, no Palácio do Planalto. O programa é da PRF, com apoio do Ministério da Infraestrutura

A ação tem como foco a integração entre órgãos públicos federais, estaduais e municipais para a fiscalização, prevenção e redução de acidentes de trânsito.

Ontem, sem dar detalhes, por meio das redes sociais, o ministro da Justiça, Anderson Torres, já havia adiantado que entregou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, uma proposta para “reestruturação das carreiras” policiais. Segundo ele, a medida busca “ainda mais valorização das forças de segurança”.