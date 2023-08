Policial atingido por tiro no olho durante rebelião em presídio do Acre faz campanha para tratamento

O policial Janilson da Silva Ferreira, que foi atingido por um tiro no olho durante a rebelião no presídio de segurança máxima Antônio Amaro, em Rio Branco, no Acre, realiza uma campanha nas redes sociais para arrecadar doações e custear o tratamento da lesão fora do Estado. O motim ocorreu no dia 26 de julho e, desde então, ele tem procurado ajuda para voltar a enxergar.

O agente relatou que ainda sente dores e, mesmo não conseguindo enxergar, ainda há chances de recuperar a visão. Ele afirmou também que tem buscado resolver algumas burocracias para conseguir que o tratamento seja financiado pelo Estado. Janilson está avaliando procurar ajuda médica em Goiás ou São Paulo.

Até o momento, o policial já conseguiu doações suficientes para garantir a estadia. De acordo com a vítima, o tiro de fuzil 5,56mm que o atingiu atravessou o escudo que ele segurava e os estilhaços causaram a lesão no olho.

Redação AM POST