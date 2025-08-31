Policial Penal é preso após atirar em motoboy que recusou subir no apartamento; Veja

Notícias do Brasil – José Rodrigo Ferrarini, policial penal, foi preso pela Polícia Civil no bairro Taquara, no Rio de Janeiro após a Justiça expedir mandado de prisão temporária contra ele. O agente é acusado de ter atirado contra o entregador Valério Júnior na noite de sexta-feira, 29 de agosto.

PUBLICIDADE

O incidente ocorreu após uma discussão no portão do prédio, quando o entregador solicitava que Ferrarini fosse até a portaria buscar seu pedido, mas o policial se negou.

A situação se agravou quando Ferrarini desceu até a portaria e iniciou uma discussão com Valério, que começou a gravar o confronto. Durante a confusão, o agente disparou um tiro que atingiu o pé do entregador.

PUBLICIDADE

Após ser ouvido no sábado, Ferrarini foi liberado, mas sua arma foi apreendida para perícia. A Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) divulgou nota informando que o policial está afastado de suas funções por 90 dias e que foi instaurado um processo administrativo disciplinar para apurar o caso.

A SEAP classificou a atitude do servidor como “repugnante” e destacou que a Polícia Penal do Rio de Janeiro não compactua com esse tipo de comportamento.

LEIA MAIS: Veja o momento em que tio e sobrinho são encontrados devorados por piranhas no interior do Amazonas

O entregador, ferido, clamou por ajuda após o disparo, enquanto o policial penal deixou o local sem demonstrar arrependimento. A investigação segue em andamento para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.