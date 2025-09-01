A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Policial que atirou no pé de entregador alega que disparo foi “acidental”

Policial foi afastado e responderá a processo administrativo.

Por Beatriz Silveira

01/09/2025 às 16:25

Ver resumo

Notícias do Brasil –  O policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini foi preso no domingo (31/08) após atirar no entregador Valério Junior, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o agente alegou que o disparo teria sido acidental.

PUBLICIDADE

O caso ocorreu na última sexta-feira (29/08), em um condomínio residencial. De acordo com o delegado Marcos Buss, titular da 32ª DP (Taquara), Ferrarini procurou a polícia espontaneamente para relatar o episódio e manteve a versão do disparo acidental antes e depois de sua prisão.

Imagens gravadas pela vítima mostram a discussão que antecedeu o disparo. O entregador relatou que, ao chegar ao local, pediu para que o policial buscasse o pedido no portão. Ferrarini, no entanto, exigiu que Valério subisse até o apartamento, o que foi recusado. Pouco depois, o policial desceu até a entrada do condomínio e o desentendimento foi registrado pelo celular do motoboy.

PUBLICIDADE

Leia também: Morte do sargento Lucas completa 4 anos: relembre o caso que chocou Manaus

No vídeo, Ferrarini aparece sacando a arma e disparando contra o pé de Valério. O entregador recebeu atendimento imediato do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para um hospital, onde permanece em recuperação.

Além da prisão em flagrante, o policial penal foi afastado de suas funções por 90 dias e responderá a um processo administrativo disciplinar. A Polícia Civil segue investigando o caso para definir a responsabilidade do agente e esclarecer todas as circunstâncias do crime.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Amazonas

“Tradicional” é campeã do Festival de Cirandas de Manacapuru de 2025

A melhor torcida do Festival de Cirandas de Manacapuru foi para a Ciranda Flor Matizada.

há 42 minutos

Polícia

Polícia destrói helicóptero usado pelo tráfico em Manaus

Destruição da aeronave foi necessária devido ao risco de reutilização pelo crime organizado

há 42 minutos

Polícia

Homem é preso com 20 kg de cocaína avaliados em R$ 1,5 milhão em Manaus

Investigação de 20 dias levou à prisão em flagrante e apreensão de veículos usados no tráfico

há 1 hora

Mundo

Maduro alerta sobre frota dos EUA com mais de mil mísseis apontada para a Venezuela

Maduro catalogou essa movimentação como “extravagante, injustificável, imoral e absolutamente criminosa”.

há 1 hora

Amazonas

Governador Wilson Lima vistoria obras do primeiro Hospital Veterinário Público do Amazonas

Estrutura pioneira será referência em saúde animal e inclusão social

há 1 hora