Policial que atirou no pé de entregador alega que disparo foi “acidental”

Notícias do Brasil – O policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini foi preso no domingo (31/08) após atirar no entregador Valério Junior, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o agente alegou que o disparo teria sido acidental.

O caso ocorreu na última sexta-feira (29/08), em um condomínio residencial. De acordo com o delegado Marcos Buss, titular da 32ª DP (Taquara), Ferrarini procurou a polícia espontaneamente para relatar o episódio e manteve a versão do disparo acidental antes e depois de sua prisão.

Imagens gravadas pela vítima mostram a discussão que antecedeu o disparo. O entregador relatou que, ao chegar ao local, pediu para que o policial buscasse o pedido no portão. Ferrarini, no entanto, exigiu que Valério subisse até o apartamento, o que foi recusado. Pouco depois, o policial desceu até a entrada do condomínio e o desentendimento foi registrado pelo celular do motoboy.

No vídeo, Ferrarini aparece sacando a arma e disparando contra o pé de Valério. O entregador recebeu atendimento imediato do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para um hospital, onde permanece em recuperação.

Além da prisão em flagrante, o policial penal foi afastado de suas funções por 90 dias e responderá a um processo administrativo disciplinar. A Polícia Civil segue investigando o caso para definir a responsabilidade do agente e esclarecer todas as circunstâncias do crime.