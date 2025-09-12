Policial reage e mata suspeito durante tentativa de assalto

Notícias do Brasil – O início da manhã desta sexta-feira (12/9) foi marcado por um confronto na Avenida João Dias, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Um policial militar que seguia para o trabalho presenciou o momento em que um motociclista abordava o motorista de um Chevrolet Agile em aparente tentativa de assalto. Ao intervir para impedir a ação, houve reação do suspeito e, na troca de tiros, ele foi baleado e morreu no local.

Equipes do Samu foram acionadas e confirmaram o óbito. Em seguida, ao menos cinco viaturas da Polícia Militar atuaram no isolamento da área e na organização do trânsito, que ficou parcialmente comprometido até a chegada da perícia. A ocorrência será registrada no 92º Distrito Policial (Parque Santo Antônio), responsável por coletar depoimentos, analisar as imagens eventualmente disponíveis e apurar a dinâmica exata do episódio.

De acordo com o procedimento padrão em casos que envolvem intervenção policial, a arma do agente e demais evidências devem ser periciadas, e testemunhas serão ouvidas para esclarecer tempo de duração da abordagem, trajetos de fuga e número de disparos. A investigação também deve verificar se o suspeito estava armado e se há relação com outros registros de roubo na região.

A Avenida João Dias é um dos eixos mais movimentados da zona sul, com grande fluxo de veículos e pedestres no horário de pico. Por segurança, autoridades orientam que condutores evitem aglomerações no local da ocorrência e sigam as rotas alternativas indicadas pelos agentes de trânsito até a liberação total da via.