“Politizar uma tragédia é abominável”, diz Plínio Valério após Lula nomear Paulo Pimenta para comandar ações federais no Rio Grande do Sul

O senador Plínio Valério (PSDB-AM), criticou o presidente Lula por nomear Paulo Pimenta, chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, para coordenar as ações do Governo Federal no Rio Grande do Sul. Com a atitude, segundo o político amazonense, o presidente está politizando a tragédia, o que ele classificou como abominável.

“Ao nomear um petista que estava na Lava Jato, ex-deputado federal Paulo Pimenta, para interventor no Rio Grande do Sul, é intervenção sim. O presidente Lula nomeou Paulo Pimenta para comandar todas as ações do governo federal na tragédia do Rio Grande do Sul. Ao fazer isso, o presidente mostra sua pequenez, mostra o seu tamanho, que não é de um presidente de uma nação como o Brasil. É uma intervenção. Ao fazer isso, ele está politizando uma tragédia”, diz Valério.

Para o senador caso o Rio Grande do Sul fosse comandando pelo Partido dos Trabalhadores (PT) o presidente não teria essa atitude.

“E sabe por que politizando? Porque se fosse um Estado comandado pelo PT, ele não faria isso. Eu tenho plena convicção. E eu quero aqui ser solidário ao povo, continuar sendo solidário ao povo do Rio Grande do Sul e ao nosso companheiro, o governador Eduardo Leite. Tenho a sua autoridade atropelada e quero dizer ao governador, ele é o governador do seu povo e vai continuar sendo, merecendo nosso respeito e nossa solidariedade”.

O senador frisa que é preciso cortar o mal pela raiz, pois a atitude do presidente Lula repete o que ele fez ao colocar um jornalista para ser interventor dos ataques ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

“Politizar uma tragédia é abominável. Eu como senador, representando o Amazonas, estou aqui repudiando esse ato mesquinho, próprio de quem ainda não aceitou a derrota para o PSDB. É recalque, é querer entrar em uma revanche em uma hora dessa de tragédia, pelo amor de Deus, é ser muito pequeno”, concluiu.