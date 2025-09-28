Popó se pronuncia após confusão, cita equipe de Wanderlei e dispara: ‘Fui covardemente agredido’

Notícias do Brasil – Horas após vencer Wanderlei Silva por desclassificação no Spaten Fight Night 2, realizado no sábado (27), em São Paulo, Acelino “Popó” Freitas se pronunciou sobre a confusão que tomou conta do ringue após o fim da luta. Em desabafo nas redes sociais, o tetracampeão mundial de boxe exibiu o rosto machucado e afirmou ter sido agredido por integrantes da equipe do “Cachorro Louco”, citando o treinador André Dida, além de Fabrício Werdum, que estava no corner do curitibano, e Thor Silva, filho de Wanderlei.

Popó negou que um de seus filhos, Iago Freitas, tenha sido o responsável por agredir Wanderlei. O curitibano chegou a desmaiar após levar um soco durante a confusão, o que ampliou a repercussão do episódio. Segundo Popó, o herdeiro não teve participação e “tudo deveria ter ficado restrito ao combate”.

“Preciso fazer o pronunciamento. Pedir desculpas para vocês. Procurei dar o meu melhor possível, praticar o Boxe que sempre pratiquei. Tomei três cabeçadas (de Wanderlei Silva). Quando encerrou a luta, o treinador dele (André Dida) foi para cima de mim, me deu um soco, machucou muito”, relatou o baiano.

Ele também criticou duramente a postura de Fabrício Werdum, acusando o ex-campeão do UFC de participar da confusão e tentar agredi-lo: “(Fui) covardemente (agredido), não sei que merd* botaram o Werdum, só faz merd*! Werdum, tenha vergonha, você veio para cima de mim. Tem vídeo gravado de você querendo me bater”, disse.

Apesar das acusações, Popó afirmou não querer prolongar a polêmica e pediu desculpas ao público: “Mas Wand, foi entre você e eu, não tem nada a ver com equipe… Um outro cara tenta me dar um mata-leão, quase me apaga… Deus sabe o que faz.” O evento terminou com vitória de Popó por desclassificação. Até o momento, Wanderlei não se pronunciou oficialmente