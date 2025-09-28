A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Popó se pronuncia após confusão, cita equipe de Wanderlei e dispara: ‘Fui covardemente agredido’

Baiano diz ter sido agredido por membros da equipe de Wand.

Por Beatriz Silveira

28/09/2025 às 11:15 - Atualizado em 28/09/2025 às 11:29

Ver resumo

Notícias do Brasil – Horas após vencer Wanderlei Silva por desclassificação no Spaten Fight Night 2, realizado no sábado (27), em São Paulo, Acelino “Popó” Freitas se pronunciou sobre a confusão que tomou conta do ringue após o fim da luta. Em desabafo nas redes sociais, o tetracampeão mundial de boxe exibiu o rosto machucado e afirmou ter sido agredido por integrantes da equipe do “Cachorro Louco”, citando o treinador André Dida, além de Fabrício Werdum, que estava no corner do curitibano, e Thor Silva, filho de Wanderlei.

PUBLICIDADE

Popó negou que um de seus filhos, Iago Freitas, tenha sido o responsável por agredir Wanderlei. O curitibano chegou a desmaiar após levar um soco durante a confusão, o que ampliou a repercussão do episódio. Segundo Popó, o herdeiro não teve participação e “tudo deveria ter ficado restrito ao combate”.

Leia também: Silas Câmara declara apoio a Wilson Lima e defende candidatura dele ao Senado em 2026: “conta comigo”

PUBLICIDADE

“Preciso fazer o pronunciamento. Pedir desculpas para vocês. Procurei dar o meu melhor possível, praticar o Boxe que sempre pratiquei. Tomei três cabeçadas (de Wanderlei Silva). Quando encerrou a luta, o treinador dele (André Dida) foi para cima de mim, me deu um soco, machucou muito”, relatou o baiano.

Ele também criticou duramente a postura de Fabrício Werdum, acusando o ex-campeão do UFC de participar da confusão e tentar agredi-lo: “(Fui) covardemente (agredido), não sei que merd* botaram o Werdum, só faz merd*! Werdum, tenha vergonha, você veio para cima de mim. Tem vídeo gravado de você querendo me bater”, disse.

Apesar das acusações, Popó afirmou não querer prolongar a polêmica e pediu desculpas ao público: “Mas Wand, foi entre você e eu, não tem nada a ver com equipe… Um outro cara tenta me dar um mata-leão, quase me apaga… Deus sabe o que faz.” O evento terminou com vitória de Popó por desclassificação. Até o momento, Wanderlei não se pronunciou oficialmente

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Roraima

Roraima fica em alerta amarelo com previsão de chuvas intensas neste domingo

As temperaturas devem variar entre 24 °C e 32 °C.

há 54 segundos

Brasil

Aposta de Porto Alegre leva sozinha R$ 80,6 milhões na Mega-Sena 2920

As dezenas sorteadas foram: 08 – 12 – 16 – 19 – 31 – 58.

há 32 minutos

Polícia

Dois homens são presos por tentativa de feminicídio e agressões no Amazonas

Vítimas de 25 e 15 anos relataram perseguições, agressões e ameaças; um caso envolveu arma e outro descumpriu medida protetiva.

há 1 hora

Polícia

Corpo com marcas de tiros é encontrado em área de mata na zona norte de Manaus

Há a suspeita de que o corpo tenha sido deixado no terreno no início da manhã.

há 2 horas

Brasil

Nova ponte sobre o Rio Curuçá na BR-319 será liberada ao tráfego na segunda-feira

A rodovia liga Manaus a Porto Velho.

há 3 horas