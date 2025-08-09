A notícia que atravessa o Brasil!

Por que o Dia dos Pais é comemorado em agosto no Brasil? Entenda a origem da data

A escolha não foi aleatória e tem origens que misturam religião, tradição cultural e estratégia comercial.

Por Natan AMPOST

09/08/2025 às 06:00

Notícias do Brasil – Enquanto muitos países como Estados Unidos, Argentina, Reino Unido e China celebram o Dia dos Pais no terceiro domingo de junho, o Brasil vai na contramão e adota o segundo domingo de agosto como data oficial para homenagear os pais. A escolha não foi aleatória e tem origens que misturam religião, tradição cultural e estratégia comercial.

A origem da data brasileira remonta a 1953, quando o então presidente Getúlio Vargas oficializou a comemoração por iniciativa do publicitário Sylvio Bhering, à época diretor do jornal O Globo e da Rádio Globo. A ideia surgiu como uma estratégia para replicar o sucesso do Dia das Mães, que já movimentava o comércio nacional com força.

Inicialmente, a proposta era que o Dia dos Pais fosse celebrado em 16 de agosto, como uma homenagem a São Joaquim, pai de Maria e avô de Jesus Cristo, conforme o calendário cristão. Na época, o Brasil possuía uma forte influência católica, o que justificava a escolha da data com base religiosa. Mais tarde, o dia dedicado a São Joaquim foi transferido oficialmente para 26 de julho, mas a comemoração dos pais no segundo domingo de agosto já havia sido adotada e consolidada.

Além da inspiração religiosa, a escolha por agosto foi fortemente impulsionada por motivos comerciais. O mês, até então, não contava com feriados nacionais nem datas comemorativas expressivas, o que o tornava um período de baixa movimentação no comércio. A criação do Dia dos Pais veio justamente para preencher essa lacuna e estimular as vendas em um mês considerado “fraco” para o setor varejista.

A partir de então, a data passou a ser incorporada ao calendário comercial do país, ao lado de outras datas importantes como o Natal, o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. O comércio aproveita a ocasião para impulsionar campanhas promocionais, especialmente nos segmentos de roupas, eletrônicos, calçados, perfumes e gastronomia.

Apesar de ter raízes comerciais e religiosas, o Dia dos Pais no Brasil ganhou significado afetivo ao longo do tempo. A data se transformou em uma oportunidade de reforçar os laços familiares, homenagear a figura paterna e refletir sobre o papel dos pais na sociedade contemporânea.

Assim, o segundo domingo de agosto se tornou não apenas uma estratégia de mercado, mas uma tradição brasileira que resiste ao tempo e às diferenças culturais com outros países.

Relacionadas

