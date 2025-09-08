“Porquinho da Paulista” é atacado com garfo durante ato de 7 de Setembro

Notícias do Brasil – O influenciador Jonathan Oliveira, conhecido como “Porquinho da Paulista”, foi atacado por um homem durante a manifestação bolsonarista de 7 de Setembro, na avenida Paulista, em São Paulo.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que um homem vestindo a camisa da seleção brasileira desfere golpes com um garfo contra Jonathan, que estava fantasiado e se apresentava para o público. A agressão interrompeu o show, gerando discussão entre o influenciador e o agressor.

Leia mais: Família é surpreendida por criminoso e tem carro roubado na garagem em Manaus; Veja

PUBLICIDADE

“Um velho me atacou com um garfo hoje na Paulista, tinha uma criancinha dançando comigo, que ficou até assustada. Conseguem me ajudar a achar o nome dele para eu abrir um B.O.?”, escreveu Jonathan em seu perfil no X (antigo Twitter).

Apesar do susto, ele não ficou ferido. O influenciador informou que pretende registrar ocorrência, mas ainda não há confirmação de prisão ou identificação do suspeito.

PUBLICIDADE

Solidariedade e apoio jurídico

PUBLICIDADE

Nas redes, diversas pessoas manifestaram apoio ao artista, incluindo a atriz Ana Hikari, que escreveu: “Que absurdo! Espero que você esteja bem”.

Uma advogada, seguidora do influenciador, se ofereceu para auxiliá-lo gratuitamente no processo contra o agressor.

PUBLICIDADE

Quer que eu adapte essa matéria também para o Instagram do Desejo Secreto, no estilo de notícia curta e impactante, para gerar engajamento?