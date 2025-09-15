A notícia que atravessa o Brasil!

Possíveis sanções de Trump podem levar Bolsonaro ao regime fechado, avaliam aliados

Eventuais medidas podem usadas por Moraes como argumento para endurecer punições.

Por Fernanda Pereira

15/09/2025 às 06:44 - Atualizado em 15/09/2025 às 08:47

condenação de Bolsonaro pelo STF

Foto: wikimedia

Notícias do Brasil – Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro avaliam que ele pode ser levado ao regime fechado na Papuda caso o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, imponha novas sanções contra autoridades brasileiras.

De acordo com a análise no entorno do ex-presidente é de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), poderá utilizar eventuais medidas internacionais como justificativa para endurecer as decisões já em andamento contra Bolsonaro. A avaliação é de que novas sanções externas reforçariam o entendimento de que o ex-mandatário representa um risco à estabilidade institucional.

Leia mais: Após retirada de lesões da pele, Bolsonaro volta à prisão domiciliar

Bolsonaro já responde a diferentes investigações no STF, incluindo processos relacionados aos ataques de 8 de janeiro de 2023, quando sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas em Brasília. A possibilidade de regime fechado preocupa a base de apoio do ex-presidente, que teme consequências políticas ainda mais graves em um momento de instabilidade.

No cenário internacional, uma eventual medida de Donald Trump contra o Brasil poderia ampliar a pressão sobre Bolsonaro, já que ambos mantêm proximidade política e têm sido frequentemente associados em pautas de extrema-direita. Para aliados, qualquer ação nesse sentido aumentaria a percepção de que o ex-presidente brasileiro continua envolvido em articulações consideradas ameaças à ordem democrática.

