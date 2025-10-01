Possível antecipação da aposentadoria de Barroso reabre disputa por vaga no STF; saiba quem Lula pode indicar

Notícias do Brasil – A possibilidade de uma aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso reacendeu as articulações políticas em torno de uma futura indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF). Embora a saída do magistrado esteja prevista apenas para 2033, quando completará 75 anos, interlocutores do governo e integrantes da Corte acompanham atentamente os sinais de que Barroso pode deixar o cargo antes do previsto.

O ministro confirmou que fará um retiro espiritual em outubro para definir se pedirá a aposentadoria antecipada. Em entrevista à GloboNews, ele disse: “Eu gosto do STF, tenho uma relação boa com meus colegas, mas às vezes tenho a sensação de ter cumprido um ciclo.” A declaração acendeu especulações sobre o futuro da Corte e abriu espaço para debates sobre os nomes que poderiam ocupar sua cadeira.

Definição do novo ministro do STF

Caso Barroso se aposente, o processo de escolha do novo ministro segue o procedimento previsto na Constituição Federal. O presidente da República indica um nome para a vaga, que precisa ser aprovado pelo Senado Federal em votação secreta. O candidato passa por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) antes da votação plenária. Somente após a aprovação pelo Senado é que o indicado toma posse no Supremo. Este processo garante que a nomeação combine critérios técnicos e aval político, refletindo o equilíbrio entre Executivo e Legislativo.

Jorge Messias

Nos bastidores, alguns nomes despontam como favoritos para a vaga de Barroso, caso ele oficialize a saída. O mais cotado é o advogado-geral da União, Jorge Messias, considerado homem de confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com perfil técnico e político alinhado ao governo. Messias, de 45 anos, poderia permanecer no STF por até três décadas caso seja indicado, garantindo influência prolongada sobre a composição da Corte.

Pacheco

Outro nome que surge com força é o do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado. Pacheco é aliado de figuras importantes do Judiciário, como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e sua indicação poderia agradar setores do Legislativo e da Corte. No entanto, a ida de Pacheco ao Supremo depende de decisões políticas sobre sua candidatura ao governo de Minas Gerais em 2026, o que pode adiar ou inviabilizar sua nomeação.

Bruno Dantas

Também aparecem como potenciais indicados Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, reconhecido pelo bom trânsito político e proximidade com o Planalto, e Vinícius Carvalho, atual ministro da Controladoria-Geral da União, que ganhou destaque nacional por sua atuação em temas de integridade pública. Ambos são considerados opções técnicas e politicamente estratégicas para o governo, caso a indicação seja necessária.