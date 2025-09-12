A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Post de Nikolas provoca reação de Whindersson e vira embate sobre fé e política

Após o assassinato do influenciador nos EUA, Whindersson critica postagem de Nikolas.

Por Beatriz Silveira

12/09/2025 às 19:07 - Atualizado em 12/09/2025 às 19:13

Ver resumo

Notícias do Brasil – O atentado a tiros que resultou na morte do influenciador conservador Charlie Kirk, na quarta (10), desencadeou um bate-boca nas redes entre o humorista Whindersson Nunes e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Após a notícia, Nikolas publicou no X (antigo Twitter) a frase “Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo”. Whindersson reagiu criticando o tom do post e relacionando-o a princípios do cristianismo. A partir daí, os dois trocaram respostas: o parlamentar chamou o comediante de “canalha”, e Whindersson retrucou mencionando que a base da fé cristã é a injusta crucificação de Cristo, questionando o incentivo à confrontação.

PUBLICIDADE

Kirk foi baleado no pescoço durante um evento ao ar livre na Utah Valley University, em Orem (Utah). A morte do ativista — aliado de Donald Trump e fundador da Turning Point USA — provocou imediata comoção e um fluxo de desinformação online, segundo veículos internacionais que cobrem o caso.

Leia também: Ônibus voltam a circular normalmente em Manaus após paralisação dos rodoviários

PUBLICIDADE

Nesta sexta (12), autoridades informaram a prisão de um suspeito pelo homicídio. De acordo com reportagens, o jovem teria sido identificado após familiares procurarem as autoridades, e está sob custódia enquanto a investigação reúne provas e define as acusações formais.

A discussão entre Whindersson e Nikolas espelha a escalada do tensionamento político nas redes, onde publicações de forte teor emotivo viralizam rapidamente. Especialistas alertam que, em cenários como este, a prudência na linguagem pública é essencial para evitar a normalização da violência, ao mesmo tempo em que o debate segue inevitável diante do impacto do episódio na agenda política e na cultura digital.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Amazonas

Prefeito de Presidente Figueiredo vira alvo de nova denúncia do TCE-AM por suspeitas em licitação

O TCE-AM destacou que tem competência para conceder medidas cautelares quando há risco de lesão ao interesse público.

há 1 minuto

Brasil

Eduardo promete recorrer a Cortes internacionais após condenação do pai Jair Bolsonaro no STF

O parlamentar também destacou que a iniciativa demanda um esforço financeiro e logístico considerável.

há 47 minutos

Amazonas

Wilson Lima entrega 150 títulos definitivos de propriedade e amplia investimentos em Novo Airão

Os títulos definitivos beneficiaram moradores de áreas urbanas e rurais.

há 53 minutos

Amazonas

Lancha pega fogo em posto de gasolina e assusta moradores em Nhamundá

Imagens do incêndio se espalharam nas redes.

há 55 minutos

Amazonas

Workshop Inova Coari impulsiona comunicação pública com modernização, capacitação e troca de experiências

Evento reuniu profissionais renomados, influenciadores e servidores para debater estratégias digitais e aproximar a gestão municipal da população.

há 1 hora