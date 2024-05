Posto de combustível sofre incêndio em Porto Alegre no RS; assista

Uma explosão de grande magnitude ocorreu neste sábado (4) em um posto de combustíveis em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, gerando um incêndio que tomou conta do local e causou preocupação entre os moradores da região. O incidente aconteceu no posto Orel, localizado na Avenida Cairu, e o impacto da explosão pôde ser ouvido a quilômetros de distância.

Imagens e vídeos que circulam nas redes sociais, divulgados pelo MetSul Meteorologia, mostram uma enorme coluna de fumaça preta subindo pelo céu, criando um cenário preocupante e assustador. As cenas também revelam que o posto ficou completamente alagado após a explosão, complicando ainda mais o trabalho das equipes de emergência.

O Corpo de Bombeiros foi prontamente acionado para conter o incêndio, mas enfrentou dificuldades devido à complexidade da operação e às condições do local. “Estamos enfrentando um desafio duplo: controlar as chamas e lidar com a água acumulada no posto, que ameaça se espalhar pela avenida”, disse o Tenente Carlos Henrique, do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre. Ele destacou ainda que o foco prioritário era garantir a segurança dos moradores e trabalhadores do posto, bem como evitar a propagação do fogo para áreas adjacentes.

➡ Posto de combustível explode em Porto Alegre após enchentes Equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para conter o incêndio de grandes proporções causado pela explosão do posto de combustíveis

O incidente ocorreu em um momento delicado para as equipes de emergência, que já estavam envolvidas em operações de resgate devido às enchentes causadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. “Estamos trabalhando no limite de nossas capacidades, mas nossa prioridade é proteger vidas e prevenir mais danos”, afirmou o tenente.

O número de pessoas feridas e a gravidade dos ferimentos não foram confirmados pelo Corpo de Bombeiros.