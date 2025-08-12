Prazo para entrega de documentação do Prouni é prorrogada; confira

Notícias do Brasil – O prazo para os candidatos entregarem a documentação do Programa Universidade para Todos (Prouni) foi prorrogada até o dia 18 de agosto, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC).

A entrega dos documentos na instituição de ensino superior pode ser feita presencialmente ou por meio eletrônico. O resultado da segunda chamada está disponível na página do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior .

A instituição deverá disponibilizar, em suas páginas na internet, um campo específico para o encaminhamento da documentação. Caso o acesso não possa ser disponibilizado, deverá colocar à disposição colaboradores para que recebam a documentação fisicamente nos locais de oferta de curso e nos horários regulares de funcionamento. A instituição deverá, ainda, emitir a comprovação da entrega dos documentos, de acordo com o meio utilizado para o seu recebimento, seja físico ou virtual.

Seleção

De acordo com o MEC, as instituições que optarem por efetuar um processo próprio de seleção já deverão ter comunicado formalmente aos candidatos pré-selecionados sobre a existência dessa exigência. As instituições precisam informar a natureza da sua seleção e os critérios para aprovação, que não poderão ser mais rigorosos do que aqueles aplicados aos estudantes selecionados em seus processos seletivos regulares. Além disso, a cobrança de qualquer tipo de taxa é proibida.

Os inscritos nessa edição do Prouni que ainda não foram pré-selecionados podem participar da última etapa da seleção, que é a lista de espera. Os candidatos terão de 25 a 26 de agosto para manifestar interesse na lista de espera e disputar as bolsas eventualmente não preenchidas. A lista de espera será divulgada no dia 29 de agosto. Já o prazo para comprovação das informações da inscrição por parte dos pré-selecionados por meio da lista de espera é de 29 de agosto a 5 de setembro.

Vagas

Nesta edição, o MEC ofertou mais de 211 mil bolsas. Desse total, mais de 118 mil são integrais (sem custo) e mais de 93 mil são parciais (metade da mensalidade). As bolsas são para mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior de todo o Brasil.

Cursos

Com 13.774 bolsas, administração foi o curso com a maior oferta de oportunidades, sendo 9.275 bolsas integrais e 4.499 parciais. Em seguida, aparecem os cursos de direito, com 13.152 bolsas (4.277 integrais e 8.875 parciais); pedagogia, com 11.339 bolsas (8.465 integrais e 2.874 parciais); e educação física, com 8.939 (6.063 integrais e 2.876 parciais). Para medicina, foram ofertadas 1.159 bolsas, sendo 988 integrais (sem custo de mensalidade) e 171 parciais (50% de gratuidade).