Preço do litro da gasolina chega a R$ 8,20 em município do Acre

Redação AM POST

Com o sexto aumento no preço do combustível apenas este ano, os moradores da cidade de Marechal Thaumaturgo, interior do Acre, viram o valor do litro da gasolina passar dos R$ 8 nas bombas. O município, com pouco mais de 19 mil habitantes, é um dos quatro isolados do estado com acesso apenas por barco ou avião.

A cidade possui uma frota de 321 carros e 239 motocicletas, segundo o Detran. Porém, são os barcos os maiores consumidores de combustível no local. Oito dos sete postos de combustível existentes no município funcionam no leito do rio.

Na última segunda-feira (8), a Petrobras anunciou uma nova elevação no preço da gasolina e do diesel nas refinarias a partir de terça (9). Com isso, o preço médio de venda da gasolina passou a ser de R$ 2,84 por litro, alta de R$ 0,23 por litro (alta de 9,2%), enquanto o diesel passou a média de R$ 2,86 por litro, aumento de R$ 0,15 por litro (alta de 5,5%).

Em Rio Branco, capital do estado, a gasolina está custando em média R$ 6,20 o litro.