A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Prefeito causa polêmica ao posar só de cueca em ensaio inspirado em “50 Tons de Cinza”

As imagens, divulgadas no perfil oficial do gestor, mostram o político em poses sensuais.

Por Natan AMPOST

07/10/2025 às 11:31 - Atualizado em 07/10/2025 às 12:01

Ver resumo

Notícias do Brasil – O prefeito de Canhoba (SE), Chrystophe Divino (União Brasil), virou assunto nas redes sociais após publicar, na última quinta-feira (2), um ensaio fotográfico inspirado no livro “50 Tons de Cinza” para comemorar seu aniversário de 40 anos. As imagens, divulgadas no perfil oficial do gestor, mostram o político em poses sensuais, em alguns momentos vestindo apenas cueca, e em outros, usando terno e segurando o livro que deu origem à série de filmes de sucesso.

PUBLICIDADE

Em uma das fotos que mais repercutiram, Chrystophe aparece deitado em uma cama lendo o romance erótico, conhecido por abordar práticas de sadomasoquismo e relações de dominação. O conteúdo rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando milhares de curtidas, compartilhamentos e uma enxurrada de comentários — tanto de apoio quanto de crítica.

Leia também: Saiba quem é a prefeita ‘bonitona’ que viralizou após publicar vídeo dançando de biquíni

PUBLICIDADE

Enquanto alguns seguidores elogiaram a “ousadia” e o bom humor do prefeito, outros apontaram o ensaio como “inadequado” para um agente público. “Qual a necessidade disso? Foi-se o tempo do decoro”, escreveu uma internauta. Já outro comentário ironizou o gesto: “Não tinha nenhum amigo pra te aconselhar a não fazer isso, não?”.

Na legenda da publicação, o prefeito justificou a iniciativa como uma forma simbólica de celebrar a vida. “Completar 40 anos é um marco significativo que simboliza uma jornada de experiências, aprendizados e crescimento pessoal. É um momento para refletir sobre os sucessos e desafios superados e olhar para o futuro com renovada esperança e determinação”, escreveu Chrystophe.

A repercussão foi imediata e colocou o nome do gestor entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Veja fotos:




Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Manaus

Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

O corpo de Márcio foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

há 27 minutos

Amazonas

Urgente: piloto é resgatado após avião cair em rio no Amazonas; veja vídeo

Aeronave apresentou pane no motor e caiu próximo à comunidade quilombola.

há 1 hora

Manaus

Empresário desmente fake news sobre integrante da banda Rabo de Vaca ter sido baleado em Manaus

O caso aconteceu com o integrante de outra banda de forró da capital amazonense.

há 1 hora

Política

Professora Jacqueline fala sobre ida para a Aleam e suplente que ocupará sua cadeira na CMM

A vereadora de Manaus afirmou que aguarda os trâmites administrativos para tomar posse na Aleam e reforçou que continuará lutando pela defesa das mulheres e dos professores.

há 1 hora

Manaus

Passageiro de moto por aplicativo tem perna esmagada durante acidente com ônibus em Manaus

Motocicleta ficou parcialmente destruída.

há 2 horas