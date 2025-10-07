Prefeito causa polêmica ao posar só de cueca em ensaio inspirado em “50 Tons de Cinza”

Notícias do Brasil – O prefeito de Canhoba (SE), Chrystophe Divino (União Brasil), virou assunto nas redes sociais após publicar, na última quinta-feira (2), um ensaio fotográfico inspirado no livro “50 Tons de Cinza” para comemorar seu aniversário de 40 anos. As imagens, divulgadas no perfil oficial do gestor, mostram o político em poses sensuais, em alguns momentos vestindo apenas cueca, e em outros, usando terno e segurando o livro que deu origem à série de filmes de sucesso.

Em uma das fotos que mais repercutiram, Chrystophe aparece deitado em uma cama lendo o romance erótico, conhecido por abordar práticas de sadomasoquismo e relações de dominação. O conteúdo rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando milhares de curtidas, compartilhamentos e uma enxurrada de comentários — tanto de apoio quanto de crítica.

Enquanto alguns seguidores elogiaram a “ousadia” e o bom humor do prefeito, outros apontaram o ensaio como “inadequado” para um agente público. “Qual a necessidade disso? Foi-se o tempo do decoro”, escreveu uma internauta. Já outro comentário ironizou o gesto: “Não tinha nenhum amigo pra te aconselhar a não fazer isso, não?”.

Na legenda da publicação, o prefeito justificou a iniciativa como uma forma simbólica de celebrar a vida. “Completar 40 anos é um marco significativo que simboliza uma jornada de experiências, aprendizados e crescimento pessoal. É um momento para refletir sobre os sucessos e desafios superados e olhar para o futuro com renovada esperança e determinação”, escreveu Chrystophe.

A repercussão foi imediata e colocou o nome do gestor entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Veja fotos:

