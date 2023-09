Prefeito de Boa Vista veta show de Johnny Hooker por cantor dizer que ‘Jesus é travesti’

O prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique (MDB-RR), vetou um show do cantor Johnny Hooker após religiosos resgatarem uma apresentação passada em que o artista fez comentários controversos sobre Jesus Cristo. A decisão de cancelar a participação de Hooker no evento Mormaço Cultural 2023, programado entre os dias 26 e 1º de outubro na capital de Roraima, foi tomada pelo prefeito, mesmo após a escolha do cantor pelos moradores da cidade em uma votação.

Arthur Henrique explicou em suas redes sociais que o veto se deu porque Hooker foi “desaprovado por muitas pessoas através de manifestações públicas” durante o final de semana. O prefeito pediu desculpas aos moradores e enfatizou seu compromisso com o respeito e os valores da cidade. Ele afirmou que, como prefeito, sempre fará o melhor pelas pessoas e pela cidade de Boa Vista.

A decisão do prefeito gerou debates nas redes sociais, com alguns seguidores apoiando o veto como uma preservação dos valores cristãos, enquanto outros argumentaram que a medida limita a pluralidade de artistas no evento.

A polêmica remonta a um show de Johnny Hooker em 2018, quando o cantor fez declarações polêmicas durante o Festival de Inverno de Garanhuns, em Pernambuco. Na ocasião, ele fez afirmações controversas sobre Jesus Cristo no início de sua apresentação.

O Mormaço Cultural 2023 contará com outros artistas, incluindo Xamã, Emicida, Duda Beat, Biquíni Cavadão, Alcione, Vanessa da Mata e Chimarruts.