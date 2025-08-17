A notícia que atravessa o Brasil!

Prefeito de Macapá não aceita ser questionado e agride jornalista durante vistoria em obra; vídeo

Incidente envolvendo Dr. Furlan e blogueiro gera repercussão; Prefeitura alega agressões mútuas e registra B.O.

Por Marcia Jornalist

17/08/2025 às 16:48

Notícias do Brasil – O prefeito de Macapá (AP), Antônio Paulo de Oliveira Furlan, conhecido como Dr. Furlan (MDB), protagonizou um episódio controverso na manhã deste domingo (17), ao ser filmado agredindo um jornalista durante vistoria às obras de um hospital na zona norte da cidade.

O vídeo mostra o prefeito reagindo de forma agressiva após o blogueiro Heverson Castro questionar sobre o atraso na construção iniciada em 2023.

Nas imagens, Furlan afasta o microfone do repórter e chega a aplicar um golpe “mata-leão” em um homem que o acompanhava, enquanto o jornalista reclama estar cumprindo seu papel de imprensa e denuncia ter sido agredido por seguranças do prefeito. A gravação termina com o corte do áudio.

Em nota, a Prefeitura de Macapá afirmou que o blogueiro e seus acompanhantes teriam provocado verbal e fisicamente o prefeito, além de agredir duas servidoras públicas, que já registraram queixa na Delegacia da Mulher.

O comunicado reforça que medidas legais estão sendo tomadas para responsabilizar os envolvidos e evitar novos episódios de violência.

O caso gerou debates sobre a relação entre autoridades e a imprensa, além de questionamentos sobre o andamento das obras públicas na capital amapaense.

