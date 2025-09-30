A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Premiê israelense nega ter aceitado Estado palestino

“De maneira nenhuma, não está escrito no acordo”, disse Netanyahu.

30/09/2025 às 10:35

Ver resumo
Netanyahu está entre manter governo ou assinar acordo de cessar-fogo

Foto: Reprodução

Notícias do Mundo – O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta terça-feira (30) que não reconheceu o princípio de um Estado palestino, rebatendo especulações surgidas após o anúncio do plano de paz para Gaza apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um dia antes.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Netanyahu respondeu em hebraico a perguntas sobre os 20 pontos do plano norte-americano e rejeitou de forma categórica a possibilidade de ter aceitado a criação de um Estado palestino.

PUBLICIDADE

“De jeito nenhum. Isso não está escrito no acordo”, declarou, acrescentando que, em suas conversas com Trump, ficou evidente a posição israelense: “Nos oporemos firmemente a um Estado palestino”.

Segundo o premiê, tal reconhecimento representaria “uma enorme recompensa ao terrorismo” e colocaria em risco a segurança de Israel. “Trump entende isso e sabe que não aceitaremos”, reforçou.

PUBLICIDADE

O documento divulgado pela Casa Branca prevê que, em condições futuras, poderia haver caminho para “a autodeterminação e a formação de um Estado palestino”. Ainda assim, Netanyahu destacou que a proposta consolidou a posição de Israel no cenário internacional.

Ele classificou sua visita recente a Washington como “histórica” e disse que, em vez de ser isolado, Israel conseguiu isolar o Hamas. Netanyahu também sublinhou que Trump deixou claro que, se o grupo islâmico rejeitar ou se omitir diante da proposta, os Estados Unidos apoiarão a continuidade da ofensiva israelense até a conclusão das operações militares em Gaza.

PUBLICIDADE

O primeiro-ministro afirmou que a pressão internacional — inclusive de países árabes e muçulmanos — agora recai sobre o Hamas para aceitar os termos do acordo, que prevê o retorno dos reféns. Enquanto isso, as Forças de Defesa de Israel (FDI) manterão presença em grande parte do território.

Netanyahu rejeitou qualquer possibilidade de retirada imediata. “Nos pediram que aceitássemos as condições do Hamas e que as FDI deixassem Gaza, permitindo que o grupo retomasse o controle da região. Isso não vai acontecer”, afirmou.

PUBLICIDADE

De acordo com o texto do plano, Israel não anexará Gaza, e a retirada das tropas será progressiva, à medida que uma Força Internacional de Estabilização (FIS) assuma temporariamente o controle do território para garantir a segurança.

A ofensiva israelense na Faixa de Gaza, iniciada após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, já resultou em mais de 66 mil mortes e deixou cerca de 168,3 mil feridos, segundo autoridades locais. Os números são reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) como confiáveis.

Leia mais: Metanol: saiba o que é a substância presente em bebida adulterada

Agência Brasil

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Caiu na rede é post!

Fraude no açaí: consumidor mostra produto com adição de papel higiênico para engrossar o caldo

A fraude foi descoberta após a compra de vários sacos do açaí rotulado como “100% puro”.

há 5 minutos

Economia

Receita paga quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2025

Cerca de 387 mil contribuintes receberão mais de R$ 1 bilhão.

há 14 minutos

Amazonas

MPAM e Defensoria planejam ação conjunta para garantir cumprimento de sentença sobre flutuantes do Tarumã-Açu

MP também solicita à Capitania dos Portos fiscalização em todos os flutuantes.

há 29 minutos

Polícia

Trio é preso por tentar assaltar banco durante ‘Festa da melancia’ no Amazonas

Criminosos planejavam roubo durante evento para aproveitar baixa presença policial; ação rápida evitou o crime em Manicoré.

há 34 minutos

Curiosidades

O chá de Carrapicho é bom para os rins? Entenda os possíveis benefícios e riscos

Planta usada na fitoterapia popular apresenta efeitos diuréticos em estudos, mas especialistas alertam para a falta de comprovação clínica

há 57 minutos