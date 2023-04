Presidente da Câmara anuncia criação da CPI do MST

Redação AM POST

Na noite dessa segunda-feira, 24, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, afirmou que nesta semana fará a leitura do requerimento de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que busca investigar a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Ele disse que também deverão ser lidos requerimentos das CPIs da Americanas e da manipulação de resultados em partidas de futebol no país. No entanto, o presidente declarou que as comissões e a CPI mista, que irá investigar os atos de vandalismo de 8 de janeiro, que deverá ser instalada também nesta semana, não irão afetar o andamento da pauta na Câmara.

“O que nós vamos prezar é pela continuidade da pauta. Algumas CPIs podem ser instaladas na Câmara também, temos uma fila de quatro, mas elas funcionarão no terreno e no ambiente próprio delas”, disse aos jornalistas.

Diante das ações do MST, a bancada do agronegócio vinha pressionando Lira para criar a comissão. Recentemente, o movimento promoveu uma série de invasões em áreas da Embrapa, em fazendas e em sedes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion (PP-PR), foi às redes sociais para celebrar as declarações de Lira. “Se confirmada a informação, é uma ótima notícia”, escreveu.