Presidente da Câmara diz que ainda não há definição sobre anistia do 8 de Janeiro

Segundo ele, o diálogo com todos os parlamentares tem sido constante, tanto com os defensores quanto com os críticos da medida.

Por Jonas Souza

04/09/2025 às 19:15

Notícias do Brasil  – O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quinta-feira (4/9) que ainda não há decisão sobre colocar em pauta o Projeto de Lei (PL) da Anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A proposta é considerada prioridade pela oposição, que busca incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entre os beneficiados.

Leia mais: CPMI do INSS cobra dados de sindicato ligado ao irmão de Lula

“Estamos muito tranquilos com relação à discussão dessa pauta [anistia]. Não há ainda nenhuma definição [sobre colocar em votação a proposta]. Nós estamos sempre ouvindo o colégio de líderes nessas pautas”, declarou Motta.

Segundo ele, o diálogo com todos os parlamentares tem sido constante, tanto com os defensores quanto com os críticos da medida.

Nos últimos dias, a oposição passou a contar com o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que atua na articulação pelo avanço da proposta. Motta confirmou a participação do aliado na discussão. “O governador é um querido amigo, é do nosso partido e temos dialogado sempre. O governador tem interesse que se paute a anistia, é público”, afirmou.

Motta deve se reunir ainda hoje com o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), para discutir o tema. A expectativa é que ele apresente um cronograma de tramitação do projeto, que deverá avançar após o julgamento de Bolsonaro, previsto para encerrar em 12 de setembro.

Resistência no Congresso

Enquanto a oposição pressiona, a base governista articula uma reação para barrar a medida. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), declarou que o governo buscará convencer líderes partidários a não apoiar a proposta. Caso a urgência seja aprovada no colégio de líderes, a base já iniciou a contagem de votos e o mapeamento de parlamentares indecisos.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também criticou a ideia de anistia e convocou aliados a resistirem.

“Outra coisa que nós temos que saber: se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. Esse Congresso, vocês sabem, não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo, aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema direita tem muita força ainda. Então é uma batalha que tem que ser feita pelo povo”, disse Lula.

