Presidente da CCJ do Senado diz que vai pautar PEC da Blindagem na quarta-feira

Notícias do Brasil – O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou neste domingo (21) que pretende colocar em votação, já na próxima quarta-feira (24), a PEC da Blindagem. Segundo ele, a intenção é “sepultar de vez” a proposta.

A emenda, aprovada na Câmara na última semana, prevê que processos criminais contra parlamentares só possam ter andamento com autorização do Congresso. Na prática, o Supremo Tribunal Federal teria de solicitar esse aval antes de dar sequência a qualquer ação penal.

Em entrevista à GloboNews, Alencar reforçou que o tema será analisado logo após o parecer do relator, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que já declarou ser contrário ao texto. Se mantida a previsão, a PEC será o primeiro item da pauta da comissão.

Otto disse ainda que a proposta é impopular e dificilmente passará no Senado, sobretudo em ano pré-eleitoral, quando a pressão da sociedade pesa mais sobre os parlamentares.

No domingo, protestos organizados por centrais sindicais, partidos de esquerda e artistas ocorreram em todas as capitais e em mais de 30 cidades contra a PEC e contra a anistia a golpistas. Na Avenida Paulista, a manifestação reuniu cerca de 42,4 mil pessoas, com cartazes que apelidavam a medida de “PEC da Bandidagem” e acusavam o Congresso de agir contra os interesses do povo.

