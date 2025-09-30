Presidente da Conafer deixa prisão após pagar fiança na CPMI do INSS

Notícias do Brasil – Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), foi liberado na madrugada desta terça-feira (30) após pagamento de fiança, poucas horas depois de ser preso em flagrante durante depoimento à CPMI do INSS.

A ordem de prisão partiu do senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da comissão, após cerca de nove horas de oitiva. Segundo ele, Lopes cometeu falso testemunho, crime previsto no Artigo 342 do Código Penal.

Esta foi a segunda prisão determinada no âmbito da CPMI. Na semana anterior, Rubens Oliveira — apontado como intermediário do “Careca do INSS”, Antônio Carlos Camilo Antunes — também havia sido detido.

Durante a sessão, parlamentares afirmaram que Lopes omitiu informações relevantes, entrou em contradições e tentou induzir a comissão ao erro. Uma das divergências mais graves envolveu a empresa Santos Agroindústria Atacadista e Varejista, que teria recebido R$ 800 milhões da Conafer. Questionado, Lopes disse desconhecer quem era o sócio do empreendimento. Posteriormente, admitiu conhecer Cícero Marcelino, apontado pela Polícia Federal como operador financeiro da entidade, mas negou que ele fosse funcionário da confederação.

Cícero é investigado por movimentar mais de R$ 100 milhões em recursos do INSS e teria adquirido veículos de luxo com o dinheiro oriundo das fraudes.

A Conafer aparece como a segunda maior entidade associativa em volume de descontos sobre aposentadorias e pensões. Segundo a Polícia Federal, os abatimentos eram realizados sem autorização dos beneficiários. Entre 2019 e 2024, o montante retido pela confederação cresceu mais de 790 vezes, alcançando R$ 688 milhões.

De origem indígena, Lopes também é sócio de uma empresa de melhoramento genético de gado e mantém um quiosque de artesanato indígena no Aeroporto de Brasília.

