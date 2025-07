Presidente do Iphan anuncia filiação ao PT: ‘com Lula me encantei pela política’

Notícias do Brasil – O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, oficializou sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT) nesta sexta-feira (25), em um evento que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama, Janja Lula da Silva.

Durante o anúncio, Grass fez um discurso carregado de emoção e resgatou momentos marcantes de sua trajetória política. Ele relembrou que seu envolvimento com a política começou justamente por meio de Lula, a quem concedeu seu primeiro voto em 2002 — e novamente em 2006 e 2022. “Foi com Lula que me encantei pela política”, destacou.

O novo filiado reforçou seu compromisso com a população do Distrito Federal, afirmando que pretende trabalhar para promover justiça social e garantir respeito aos moradores da capital do país. “A transformação está em curso, e nosso objetivo é garantir que o povo do DF volte a ser respeitado”, afirmou Grass.

Antes de ingressar no PT, Leandro Grass era filiado ao Partido Verde (PV), legenda pela qual disputou o Governo do Distrito Federal em 2022, em coligação com o PT e o PCdoB. Na ocasião, obteve mais de 434 mil votos, ficando em segundo lugar na disputa, vencida por Ibaneis Rocha (MDB), reeleito no primeiro turno. Grass também já ocupou uma cadeira na Câmara Legislativa do DF, após ser eleito deputado distrital em 2018 pela Rede Sustentabilidade, com 6.578 votos.

Sua filiação ao PT ocorre em meio ao fortalecimento da base aliada do governo Lula e pode representar novos movimentos no cenário político do DF nos próximos anos.