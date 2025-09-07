A notícia que atravessa o Brasil!

Presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, promete “dar um jeito” no senador Romário ao chegar em Brasília

Valdemar Costa Neto enfrenta críticas a Romário em ato bolsonarista na Paulista.

Por Marcia Jornalist

07/09/2025 às 15:46

Notícias do Brasil – O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, recebeu neste domingo críticas direcionadas ao senador Romário (PL-RJ), único parlamentar do partido que não se manifestou sobre o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Romário é relator da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Durante o quarto ato bolsonarista do ano na Avenida Paulista, o público gritou “Fora Romário”, ao que Valdemar respondeu: “Eu estou vendo que o Romário está com um prestígio danado aqui em São Paulo, mas vou cuidar disso quando chegar em Brasília.”

Ausente de seu padrinho político, Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (PL), assumiu o protagonismo do evento.

Ele prometeu indulto a Bolsonaro caso vença a Presidência e articula anistia para os envolvidos no golpe, julgamento conduzido por Moraes no STF.

O ato, organizado pelo pastor Silas Malafaia, contou com Michelle Bolsonaro, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Tarcísio convidou outros governadores de direita, como Ronaldo Caiado (União-Goiás) e Romeu Zema (Novo-MG). Ratinho Jr. (PSD-PR) não compareceu.

LEIA MAIS: Governo do Amazonas marca presença no Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro em Manaus

Nas últimas semanas, Tarcísio intensificou articulações em Brasília para a anistia, aproximando-se do bolsonarismo e recebendo apoio público do deputado Eduardo Bolsonaro, seu antigo desafeto, apesar das tensões reveladas em relatórios da Polícia Federal.

