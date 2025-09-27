A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Presidente do Psol tem visto americano cancelado e denuncia retaliação política

Paula Coradi afirma que medida dos EUA ocorreu por sua atuação em defesa da soberania brasileira.

Por Fernanda Pereira

27/09/2025 às 09:51

Presidente do Psol tem visto americano cancelado e denuncia retaliação política

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – A presidente nacional do Psol, Paula Coradi, anunciou nesta sexta-feira (26) que o consulado dos Estados Unidos cancelou seu visto de entrada no país, decisão que ela classificou como retaliação política. Segundo Paula, o aviso sobre o possível cancelamento chegou na segunda-feira (22) e alegava apenas que ela seria inelegível, sem detalhar os motivos.

O Psol informou que Paula Coradi teve três dias úteis para apresentar esclarecimentos, o que ela fez na quinta-feira (25). Mesmo assim, o consulado manteve a decisão e confirmou o cancelamento no dia seguinte.

Em suas redes sociais, Paula Coradi afirmou que a medida está ligada à atuação do partido em defesa da soberania do Brasil, classificando o episódio como uma “evidente retaliação política” do governo do presidente norte-americano Donald Trump.

O visto anterior havia sido emitido em 2018, mas a presidente precisou solicitar um novo documento após extravio do passaporte. A nova solicitação ocorreu durante os preparativos para uma viagem a Chicago em 2025, para um encontro com lideranças de esquerda dos EUA.

Em nota, o Psol criticou a revogação, explicando que o consulado utilizou a seção 221(i) da Lei de Imigração e Nacionalidade, que permite o cancelamento do visto mesmo depois da emissão. O partido ressaltou que Paula Coradi não possui antecedentes criminais, não se envolveu em atividades ilícitas e sempre forneceu informações corretas.

“Não vejo isso como um ataque pessoal, mas sim como um ataque ao Psol por nossa atuação em defesa da soberania do Brasil”, afirmou Paula. O partido reafirmou solidariedade à presidente e o compromisso com a defesa da democracia e da soberania nacional, além de condenar políticas arbitrárias de governos estrangeiros.

