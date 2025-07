Presidente do STF fica preso em elevador durante visita à OAB em Fortaleza

Notícias do Brasil – O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, ficou preso em um elevador na manhã desta segunda-feira (21), durante visita institucional à sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Ceará (OAB-CE), em Fortaleza.

O incidente ocorreu quando o ministro se deslocava para participar de uma palestra no local. Barroso ficou preso no elevador por cerca de cinco minutos e foi resgatado por agentes do Corpo de Bombeiros. Segundo relatos, o ministro saiu do elevador sorrindo e sem ferimentos. A Polícia Federal impediu a realização de imagens do momento do resgate por parte da imprensa.

A visita integra a agenda oficial de Barroso no Ceará e marca a primeira vez que um presidente do STF visita a seccional cearense da OAB. O ministro deve ministrar uma palestra com o tema: “Plataformas Digitais, Inteligência Artificial e os Desafios do Mundo Contemporâneo”, evento que é aberto ao público mediante inscrição.

A visita acontece em meio à crise diplomática entre o governo dos Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump, e ministros do STF. Recentemente, o visto norte-americano de Barroso e de outros sete ministros da Corte foi suspenso, incluindo o do ministro Alexandre de Moraes.