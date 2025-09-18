A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Presidente do União Brasil aparece em investigação da Operação Carbono Oculto

Polícia Federal apura se Antônio Rueda seria dono oculto de aeronaves ligadas a fundos suspeitos de lavar dinheiro do PCC.

Por Fernanda Pereira

18/09/2025 às 10:26

Ver resumo
Presidente do União Brasil aparece em investigação da Operação Carbono Oculto

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – O presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, tornou-se alvo de apurações dentro da Operação Carbono Oculto, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo em parceria com a Polícia Federal e a Receita Federal. A investigação mira a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis e no sistema financeiro.

PUBLICIDADE

Segundo informações obtidas pelo Metrópoles, os investigadores apuram se Rueda seria proprietário oculto de jatos executivos registrados em nome de fundos de investimento e de terceiros. Essas aeronaves são operadas pela empresa Táxi Aéreo Piracicaba, que também teria sido utilizada por suspeitos centrais do caso: Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”, e Mohamad Hussein Mourad, o “Primo”, dono da refinaria Copape.

Leia mais em: Câmara aprova urgência para projeto de anistia geral

PUBLICIDADE

Entre os aviões citados estão modelos avaliados em milhões de dólares, incluindo um Gulfstream G200, estimado em quase R$ 100 milhões. Documentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) revelam que fundos ligados às aeronaves, como Bariloche e Viena, possuem características de “fundos caixa-preta”, que dificultam auditorias e podem ser usados para ocultar patrimônio.

A Carbono Oculto foi deflagrada em agosto e investiga movimentações financeiras superiores a R$ 50 bilhões entre 2020 e 2024. O esquema teria permitido ao PCC infiltrar-se em toda a cadeia de combustíveis, da importação à revenda, utilizando fundos e fintechs para dar aparência de legalidade ao dinheiro ilícito.

Rueda, por sua vez, negou qualquer envolvimento com o caso. Em nota, afirmou que seu nome foi citado de forma “absolutamente infundada” e que adotará medidas judiciais para resguardar sua imagem.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Crivella defende ampliar projeto da Anistia para incluir Bolsonaro

Deputado diz que medida é necessária para pacificação.

há 26 segundos

Polícia

Dois suspeitos de assassinar ‘Chefinho Cell’ são presos em Manaus

Rodrigo Silva, conhecido como ‘Chefinho Cell’, foi assassinado em sua loja de assistência técnica.

há 52 segundos

Manaus

Manaus deve enfrentar estiagem mais leve em 2025, apontam projeções

Mesmo com a melhora, o risco persiste para comunidades ribeirinhas, abastecimento urbano e transporte fluvial.

há 27 minutos

Polícia

Padrasto é preso por queimar enteada de 6 anos com água quente em Manaus

Caso ocorreu no bairro Jorge Teixeira; criança foi atendida e liberada após curativos.

há 29 minutos

Política

Damares Alves critica ‘PEC da Blindagem’ e alerta para risco de privilégios a parlamentares

Senadora alerta para risco de criação de privilégios que podem blindar parlamentares acusados de crimes graves.

há 31 minutos