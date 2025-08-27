Preso do 8 de Janeiro é levado algemado ao velório da avó; veja vídeo

Notícias do Brasil – Lucas Brasileiro, preso por envolvimento nos atos de 8 de janeiro, recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para comparecer ao velório de sua avó, Joanice. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape) inicialmente alegou falta de efetivo policial para realizar a escolta até o local do funeral, situado a 120 quilômetros da penitenciária.

Após a repercussão do vídeo que mostrava Lucas algemado no velório, a Seape reconsiderou sua posição e autorizou a escolta, levando em conta a comoção pública e o impacto da imagem nas redes sociais.

Segundo o advogado de defesa, Alexandre Oliveira, a liberação de Lucas para o velório foi um gesto de humanidade, permitindo-lhe prestar as últimas homenagens à avó, e evidenciou a necessidade de revisão de procedimentos internos da Seape para garantir cumprimento das decisões judiciais e respeito aos direitos dos detentos.

O episódio gerou debates sobre a gestão penitenciária e a aplicação das decisões judiciais, ressaltando a importância de equilibrar segurança pública e direitos humanos.