A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Preso por tráfico é pego se masturbando durante visita de advogada

Flagrante ocorreu durante atendimento no parlatório; OAB e Secretaria de Justiça acompanham o caso.

Por Beatriz Silveira

15/08/2025 às 22:39

Ver resumo

Notícias do Brasil – Uma advogada criminalista está sendo investigada após supostamente manter conduta de cunho sexual com um detento condenado por tráfico de drogas, na Penitenciária Industrial de Blumenau (SC). O episódio ocorreu na tarde de quinta-feira (14) e foi registrado em boletim de ocorrência por policiais penais da unidade.

PUBLICIDADE

Segundo o documento, por volta das 14h10, durante uma ronda de rotina, agentes notaram que o preso — sem a camiseta do uniforme — fazia gestos que indicavam masturbação.

Uma policial penal foi acionada para averiguar a situação e encontrou a advogada sentada sobre a mesa, de saia e com as pernas abertas, exibindo as partes íntimas na direção do preso. Eles estavam separados por um vidro, no espaço destinado ao atendimento de advogados.

Leia também: ‘Diaba Loira’ é morta durante guerra de facção; Assista

PUBLICIDADE

A cena foi considerada incompatível com a conduta profissional e imediatamente interrompida.

Ainda de acordo com o boletim, a advogada, supostamente ligada à Comissão “OAB por Elas Blumenau”, foi conduzida até a sala da Ordem dos Advogados do Brasil no presídio, mas deixou o local antes do fim dos procedimentos.

A Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social (Sejuri) informou, por meio de nota, que adotou todas as medidas administrativas e legais cabíveis, incluindo a comunicação do caso à OAB-SC. O órgão reforçou o compromisso com a legalidade, a segurança e o cumprimento das normas do sistema prisional de Santa Catarina.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Amazonas

Mais de 220 processos serão analisados na próxima sessão do TCE-AM na segunda-feira (18)

Do total de processos, 29 são referentes à pauta de adiados.

há 8 minutos

Brasil

Influenciador Hytalo Santos e marido são vistos sorrindo ao deixarem delegacia

Influenciador é acusado de criar conteúdo sexualizado com menores e de tentar intimidar testemunhas.

há 1 hora

Esporte

CBF divulga datas e horários das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025

Competição entra na fase de mata-mata com jogos únicos; quartas, semifinais e final já têm datas definidas.

há 2 horas

Amazonas

Ufam promove encontro preparatório para a COP30 em Manaus

Evento reunirá representantes acadêmicos e científicos para entregar propostas da Amazônia à presidência da COP30.

há 2 horas

Brasil

Padre entrega ministério após imagens íntimas serem divulgadas

Religioso Vinícius José de Madeira Messias não poderá celebrar missas ou sacramentos após a divulgação de um vídeo íntimo nas redes sociais.

há 2 horas