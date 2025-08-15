Preso por tráfico é pego se masturbando durante visita de advogada

Notícias do Brasil – Uma advogada criminalista está sendo investigada após supostamente manter conduta de cunho sexual com um detento condenado por tráfico de drogas, na Penitenciária Industrial de Blumenau (SC). O episódio ocorreu na tarde de quinta-feira (14) e foi registrado em boletim de ocorrência por policiais penais da unidade.

Segundo o documento, por volta das 14h10, durante uma ronda de rotina, agentes notaram que o preso — sem a camiseta do uniforme — fazia gestos que indicavam masturbação.

Uma policial penal foi acionada para averiguar a situação e encontrou a advogada sentada sobre a mesa, de saia e com as pernas abertas, exibindo as partes íntimas na direção do preso. Eles estavam separados por um vidro, no espaço destinado ao atendimento de advogados.

A cena foi considerada incompatível com a conduta profissional e imediatamente interrompida.

Ainda de acordo com o boletim, a advogada, supostamente ligada à Comissão “OAB por Elas Blumenau”, foi conduzida até a sala da Ordem dos Advogados do Brasil no presídio, mas deixou o local antes do fim dos procedimentos.

A Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social (Sejuri) informou, por meio de nota, que adotou todas as medidas administrativas e legais cabíveis, incluindo a comunicação do caso à OAB-SC. O órgão reforçou o compromisso com a legalidade, a segurança e o cumprimento das normas do sistema prisional de Santa Catarina.