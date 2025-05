PRF alerta sobre fake news de concurso público e site falso

Notícias do Brasil – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu um alerta oficial à população nesta semana sobre a circulação de uma notícia falsa referente à abertura de inscrições para um suposto concurso público da corporação. Além da divulgação enganosa, a PRF identificou a existência de um site fraudulento que simula o portal oficial da instituição com o objetivo de aplicar golpes em candidatos desavisados.

Segundo o comunicado, não há, no momento, nenhum concurso público da PRF com inscrições abertas. A corporação reforça que qualquer processo seletivo é sempre anunciado exclusivamente pelos seus canais oficiais, como o site institucional e o perfil verificado no Instagram (@prf).

PUBLICIDADE

A PRF alerta que os golpistas estão induzindo as vítimas ao fornecimento de dados pessoais e ao pagamento de taxas inexistentes, utilizando um layout semelhante ao do site verdadeiro. A orientação é clara: desconfie de qualquer informação que não venha diretamente das plataformas oficiais e nunca realize pagamentos ou cadastros em páginas duvidosas.

A corporação já está tomando as providências legais para identificar os responsáveis pela disseminação da fake news e pela criação do site falso.

Caso o cidadão tenha dúvidas ou deseje confirmar a autenticidade de uma informação, deve acessar o site da PRF ou entrar em contato diretamente com os canais institucionais antes de realizar qualquer ação.