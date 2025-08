PRF apreende mais de 100 quilos de ouro em ação contra garimpo ilegal

Notícias do Brasil – Em uma operação histórica, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nessa segunda-feira (4), 103 quilos de ouro escondidos em uma caminhonete. A ação faz parte da estratégia permanente do Governo Federal para combater o garimpo ilegal na região Norte e desarticular as rotas clandestinas utilizadas para o transporte de minérios.

As mais de 100 barras de ouro maciço que vinham de Rondônia e teriam como possível destino a Venezuela ou a Guiana, foram descobertas durante uma abordagem minuciosa na BR-401, nas proximidades da ponte dos Macuxis, em Boa Vista. O veículo, uma Toyota Hilux 2024, era conduzido por um homem de 30 anos, que viajava com a esposa e um bebê. Os agentes federais identificaram inconsistências na documentação apresentada, que não estava no nome do motorista. Após encontrarem uma pequena quantidade de ouro, aprofundaram a busca e localizaram mais de 100 barras de ouro escondidas no painel do veículo.

Avaliado em mais de R$ 61 milhões, o carregamento representa a maior apreensão de ouro já realizada pela PRF no país. O motorista foi detido em flagrante.

A operação, coordenada pela Casa de Governo, reforça a capacidade de articulação entre os órgãos federais e evidencia o compromisso do Governo Federal com o enfrentamento à logística do garimpo ilegal e a defesa dos territórios indígenas.

O ouro apreendido foi encaminhado à Polícia Federal, que dará continuidade às investigações para identificar a origem, o destino e a propriedade do material.