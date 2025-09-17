A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

PRF encontra R$ 166 mil escondidos em compartimento secreto de carro

Dinheiro foi localizado dentro de um Ford Ka e motorista foi preso em flagrante.

Por Beatriz Silveira

17/09/2025 às 21:47

Foto: Divulgação

Notícias do Brasil – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante, nesta terça-feira (16), um homem acusado de lavagem de dinheiro após agentes encontrarem R$ 166 mil escondidos em um compartimento secreto dentro de um Ford Ka. A abordagem ocorreu no km 426 da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Juquiá, no interior de São Paulo.

De acordo com a PRF, os policiais desconfiaram de alterações no veículo durante a vistoria. O porta-malas tinha um aparelho de som sem funcionamento e o banco traseiro estava travado para impedir o rebatimento. Ao remover a trava, os agentes localizaram os pacotes de dinheiro escondidos.

O motorista havia relatado que voltava de uma visita a um primo em Registro (SP), mas não conseguiu informar o nome nem o endereço do familiar, o que levantou suspeitas. Questionado sobre o dinheiro, ele disse apenas que havia deixado o carro na cidade e o recuperado depois, sem saber o que teria sido feito no veículo.

O homem foi detido e responderá pelo crime de lavagem de dinheiro. O montante apreendido foi encaminhado para a Polícia Federal.

