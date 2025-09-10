Primeira Turma faz maioria para condenar Cid por abolição do Estado democrático de Direito

Notícias do Brasil – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quarta-feira (10) para condenar o tenente-coronel Mauro Cid pelo crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Até o momento, os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Luiz Fux votaram pela condenação, reforçando a posição da Corte contra ações que atentem contra a democracia.

Durante o julgamento, o ministro Luiz Fux destacou que, embora divergisse quanto à aplicação de outras acusações – incluindo golpe de Estado, organização criminosa e dano ao patrimônio –, o oficial militar praticou atos executórios que configuram o crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Fux defendeu que a absolvição deveria ocorrer para os demais crimes, mantendo, porém, a condenação específica relacionada à ameaça à ordem democrática.

Ainda faltam os votos das ministras Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que podem influenciar a definição do resultado final. O caso vem sendo acompanhado de perto por especialistas em direito constitucional, que reforçam a importância do julgamento para reafirmar os limites legais sobre condutas que busquem fragilizar instituições democráticas.

O processo reflete a postura do STF em casos envolvendo militares e ex-membros das Forças Armadas com suposta participação em ações contrárias ao regime democrático. A decisão final deve consolidar parâmetros sobre como a Corte lidará com atos que ameacem o Estado de Direito.