Primeiras canetas emagrecedoras produzidas no Brasil chegam às farmácias na segunda-feira

Notícias do Brasil – A farmacêutica brasileira EMS anunciou, nesta sexta-feira (1º), o início da comercialização das primeiras canetas emagrecedoras produzidas no Brasil. Os medicamentos à base de liraglutida, substância indicada para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade, estarão disponíveis nas farmácias a partir da próxima segunda-feira (4).

Os produtos chegam ao mercado com preços mais acessíveis que os concorrentes internacionais. A embalagem com uma caneta terá valor sugerido de R$ 307,26. Já a versão com duas unidades, batizada de Lirux, custará R$ 507,07. A opção com três canetas, chamada Olire, será vendida por R$ 760,61.

A expectativa é que a produção nacional torne o tratamento mais acessível para a população brasileira. Atualmente, medicamentos como o Ozempic — que também atua no controle do apetite e no emagrecimento — são vendidos por valores entre R$ 700 e R$ 1.300, podendo chegar a até R$ 3.600 nas versões com quatro doses.

A EMS não informou se haverá restrições iniciais de venda ou se as canetas exigirão prescrição médica, como ocorre com outros análogos da liraglutida.