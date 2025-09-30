A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Procurador-geral de Aurora é morto a tiro na cabeça enquanto passeava com o cachorro

Circunstâncias e motivação do homicídio ainda são investigadas.

Por Beatriz Silveira

30/09/2025 às 22:20

Notícias do Brasil – O procurador-geral do município de Aurora, no Cariri do Ceará, José Nanda Bezerra, 59 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça na noite desta segunda-feira (29/9). Ele passeava com o cachorro quando foi baleado e, horas antes, havia participado de uma reunião na sede da prefeitura. A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

A informação preliminar é de que José Nanda foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto estava na via pública. Moradores se mobilizaram para acionar o socorro e, em seguida, o caso foi comunicado às autoridades. O episódio interrompeu a rotina do município e provocou comoção entre servidores e a comunidade local, dada a relevância do cargo ocupado pelo procurador-geral.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizam diligências para apurar o crime. As forças de segurança trabalham na coleta de informações e análise de elementos que possam indicar a dinâmica do ataque e os possíveis autores. Até o momento, as circunstâncias e a motivação do homicídio seguem sob investigação.

A morte de José Nanda ocorre no contexto de sua atuação institucional e após um dia de agendas oficiais na prefeitura. As autoridades reforçaram que novas atualizações serão divulgadas à medida que o inquérito avançar. A expectativa é que diligências, oitivas e exames periciais ajudem a esclarecer o que levou ao ataque fatal registrado nesta segunda-feira em Aurora.

